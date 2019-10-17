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Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li Yalçın'a taziye telefonu
Kaan ULU/ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı telefonla arayarak, Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, hayatını kaybeden oğlu için başsağlığı diledi. CHP Genel...
POLİTİKA 17.10.2019, 15:41
Kaan ULU/ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı telefonla arayarak, Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, hayatını kaybeden oğlu için başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ile telefonda görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın Ankara Kalesi surlarından kayalıklara düşerek, yaşamını yitirmesi nedeniyle Yalçın'a başsağlığı dilediğinde bulundu.
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