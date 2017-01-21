ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e Allah'tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e taziye telefonu
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e...
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:52
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