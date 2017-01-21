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Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e taziye telefonu

 ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e...

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e taziye telefonu

 ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak, ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı Akşener'e baş sağlığı dileklerini iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in ağabeyi Gürer'e Allah'tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı ve sabır diledi.

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