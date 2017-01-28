ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, usta gazeteci Mehmet Türker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Türker için sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı başsağlığı mesajında, "Tüm baskılara rağmen dik durabilmiş, gazetecilik mesleğini cesurca yapmış Mehmet Türker’i kaybettik. Mekanı cennet olsun" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Türker için başsağlığı mesajı
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, usta gazeteci Mehmet Türker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Türker...
28 Ocak 2017 Cumartesi 15:05
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