Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kahraman'a ziyaret

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili aile bireyleri ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili aile bireyleri ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. FOTOĞRAFLI
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:40
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili aile bireyleri ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.
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