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Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
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Kılıçdaroğlu'ndan Macron'a tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak ilan etmesine tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı...

Kılıçdaroğlu'ndan Macron'a tepki
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak ilan etmesine tepki gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Macron'un açıklamasını kınadığını bildirdi. Geçmişte yaşanan acı olayların günlük siyasi hesaplara malzeme yapılmasının, iki toplum arasında yeniden köprü kurulmasına yardımcı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: 
"1915 yılında yaşanan ve hem Ermeniler için hem Türkler için büyük bir travma yaratan olaylar iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajedi oluşturmaktadır. Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak üçüncü ülkelerin bu konuda yersiz ve gereksiz kararlar almaları ile mümkün değildir. Yapılması gereken, Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak adımların atılması ve yeni nesillerin çatışmacı değil barışçı bir anlayış esasına dayalı biçimde geleceğe bakmalarını sağlamak olmalıdır. Türkiye ve Ermenistan üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın bunu pek ala başarabilecek imkana sahiptirler."

 

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