Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'un 'referandum' açıklamasına tepki: 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasıyla ilgili "Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, son derece utanç vericidir" dedi.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, hayatını kaybettiği ve adının verildiği Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen törenle anıldı. Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı alandaki anma törenine, sevenlerinin ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve çocukları Özge Mumcu ile Özgür Mumcu katıldı.

Mumcu ailesi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktıktan sonra Uğur Mumcu'nun anıtına geçip, orada da karanfillerle birlikte yaktıkları mumları bıraktı. Tören, Mumcu anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla son buldu.

KILIÇDAROĞLU: SİLAHI ÇEKEN KATİLLERİN ARKASINDAKİLERİN BULUNMASI İÇİN SÖZ VERİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anma töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu suikastının asıl faillerinin bulunması için söz verildiğini; ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Uğur Mumcu, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci. Bir bilim insanı aynı zamanda. Katledilişinin 24'üncü yılında anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Medya dünyasının, bilim dünyasının önemli bir ismiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hala bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir; onların bulunması için söz verilmişti. Bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mumcu'yu kimler katletti? Böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz" diye konuştu.

KURTULMUŞ'UN 'REFERANDUM' AÇIKLAMASINA TEPKİ: BU İTİRAFI 80 MİLYONUN ÖNÜNDE YAPMASI UTANÇ VERİCİ

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklaması hakkında görüşü de sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'un açıklamasının talihsiz bir itiraf olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz’un itirafıdır. Yani sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor. Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek' anlamına geliyor. Bu itiraftır. Bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Bunu da Hükümet Sözcüsü, açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, son derece utanç vericidir"