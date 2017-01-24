Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'un 'referandum' açıklamasına tepki: 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır / Fotoğraflar
24 Ocak 2017 Salı 13:58
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