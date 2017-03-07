Kılıçdaroğlu'ndan Çetin Emeç mesajı

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart 1990 tarihinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'in 27. ölüm yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında; Emeç'in gerçeklerin peşinde koşan, onurlu bir gazeteci olduğunu vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Her zaman gerçeklerin peşinde koşan onurlu bir gazeteciydi. Çetin Emeç'i haince katledilişinin 27. yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.