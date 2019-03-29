Kılıçdaroğlu'ndan Çalarsaat'te ünlü işadamı Tamince ile ilgili şok açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX Tv'de İsmail Küçükkaya ile Çalarsaat programının konuğuydu. Seçimde önemli kentleri Millet İttifakı adaylarının alacağını ifade ederken, FETÖ ile ilgili bir soruyada çarpıcı cevap verdi. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğunu ve hemen arkasından 20 Temmuz'da yapılanan darbe olduğunu ifade etti. FETÖ davasında kendini savunamayacak garibanların alınıp içeri atıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, AKP'ye yakınlığı ile bilinen işadamı Fettah Tamince'nin gerçek FETÖ'cü olduğunu kaydederek, "Bu adam 17/25 Aralık'tan sonra da FETÖ ile ilgişkilerini bitirmedi. Ama bunu birileri koruyor. Böyle çok var" dedi.



Birçok FETÖ soruşturmasında adı geçen işadamı Fettah Tamince’nin Antalya dosyası kapatıldı. ‘17/25 Aralık'tan sonra FETÖ’yle bağım koptu’ dese de Tamince o süreçten sonra Zaman gazetesine ortak olmuştu.



Fettah Tamince ile ilgili son bilgiler nelerdir.



Tamince ile Aydınlık Gazatesi'inden Murat Demirkan'ın haberinde önemli bilgiler var. İşte aydınlık.com.tr'de17.9.2018 tarihinde yayınlanan haberde işadamı Fettah Tamince ile ilgili haber: Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan soruşturulan işinsanı Fettah Tamince hakkında, “kovuşturmaya yer yok” denilerek takipsizlik verildi. Fettah Tamince, kapatılan sivil toplum örgütlerinden TUSKON’un üyesi, Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi Derneği’nin (AKDİM) sponsoru, Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Sağlık ve Kültür Vakfı (GESAV) mütevelli heyet üyesi ve Tolerans Vakfı’nın kurucusuydu. Tamince FETÖ’den kapatılıp daha sonra açılan Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin de sahibi. Rixos oteller grubunun sahibi iş insanı Fettah Tamince hakkında Antalya’da yürütülen soruşturma, savcılık kararlarıyla kapatıldı.



Emekli Hakim Osman Kaçmaz’ın “Mütevelli heyeti başkanı olduğu Uluslararası Antalya Üniveristesi’ne yapılan bağışlardan 24 milyon TL’nin nereye harcandığının belli olmadığı” yönündeki şikayetini değerlendiren Savcı Erkan Gözkaya, Tamince hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu karara karşı Osman Kaçmaz’ın yaptığı itirazı değerlendiren Hakim Halil Hakkı Kılınç, eksik soruşturma gerekçesiyle kararı “kesin olarak” kaldırdı. Tamince’nin suçsuz olduğunu öngören Savcı Gözkaya, yeniden soruşturma kararına karşı itirazda bulundu. 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Kılınç’ın yerine bakan Hakim Mehmet Karson, kararı yok saydı. Böylece Tamince, ikinci kez savcılık tarafından aklandı.



ZAMAN GAZETESİNİN YÜZDE 10’LUK SAHİBİ



Tamince, Zaman gazetesine ortaklığıyla ilgili yanıltan beyan vermişti. FETÖ soruşturması kapsamında 1 Nisan 2016’da Antalya Emniyeti’nde verdiği ifadede Tamince, cemaatle bağını 17/25 Aralık’tan hemen önceki dönemde kopardığını söyledi. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiyle Fettah Tamince’nin 17/25 Aralık’ın devamında, 12 Ocak 2014 tarihinde de Zaman gazetesine yüzde 10 ortak olduğu belgeleniyor.



FETÖ BAĞINI İTİRAF ETMİŞTİ



Fettah Tamince emniyetteki 8 sayfalık ifadesinde FETÖ’yle bağını itiraf ediyor. Fetullah Gülen ile nasıl tanıştığını, cemaatle lise yıllarında bir araya geldiğini anlatan Tamince ifadesinde şunları söylüyor: “Ben 1986 yılında Van ilinden Antalya iline geldim. Burada Gazi Lisesi’ne kaydımı yaptırdım. Bu yıllarda ailemden uzakta yaşamam sebebiyle lise dönemimde Fetullah Gülen cemaatinin evlerinde kalan arkadaşlarla tanıştım. Bu cemaat ile ilk tanışmam bu şekilde olmuştur. Bu süreçten sonra arkadaşlarımın kaldığı evlere ve yurtlara gidip gelmeye başladım. Cemaate mensup üniversitede öğrenim gören abilerle görüşmeye başladım.”



HAKİM OSMAN KAÇMAZ: BİR EL VAR KORUYOR



Fettah Tamince hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan emekli hakim ve avukat Osman Kaçmaz Aydınlık’a yaptığı açıklamada FETÖ’yle ilgili birçok delil sunduklarına rağmen dava açılmadığını ifade ederek şunları söyledi:



“Kör göze parmak sokuyorlar. Kesin olan karar bozulamaz. Soruşturmanın asıl hakimi izne çıktı, yerine bakan hakim kanuna aykırı olarak daha önceki kararı kaldırmak suretiyle şüphelileri akladı. Savcı, başsavcı, hakim; hepsi korkuyor. Tamince’yi Cumhurbaşakanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle savunuyor, Cumhurbaşkanlığı’ndan kimse de çıkıp bir şey demiyor. Fettah Tamince’nin İstanbul’da, Konya’da yine FETÖ’den soruşturması var, Antalya’da kapattılar, bir el var ve koruyor...”



‘SAVCI FETÖ’CÜ DEDİ AMA...’



“Kim bu adam? Savcılar aynen bana ‘Bu adam FETÖ’cü ama 17/25’ten sonra öyle değil’ dedi. Yalnız Tamince’nin 17/25’ten sonra Zaman gazetesi ve Samanyolu TV’nin bağlı bulunduğu Feza Yayıncılığın ortak olduğunu biliyoruz. Ben müşteki olarak ifade verdim, şüpheli olarak göründüğü halde Tamince’nin ifadesini bile almadılar. 100 milyon dolar himmet parasının nereye gittiğini soruyorum. Ben bir vatandaş olarak devletin hakkını korumaya çalışırken Cumhuriyetin Savcılarının görevlerini yapmamaları kanıma dokunuyor. Gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağım.”