Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Rektörü Prof Bulu'ya çağrı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanmasının ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Prof. Bulu'nun çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Rektör olarak atanan Melih Bulu'nun çekilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kaosa izin vermemek lazım. Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanmasının ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Çiftçi Buluşması programının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
– Boğaziçi Üniversitesi’nde güzel başarılı çocuklarımız okuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne girmek kolay değil. Başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Olması gereken o üniversite hocasının ayrılması. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı. Çekilmesi lazım.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016