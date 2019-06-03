Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında, "İnanıyorum ki Türkiye demokrasisinin önüne örülen tüm hukuk dışı tahkimatları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama kavuştuk. Adaletle yöneten, yoksulun yanında olan, yoksulluğu yenmek için mücadele eden, iftira atmayan, kul hakkı yemeyen Sevgili Peygamberimiz, bayramların coşkuyla kutlanmasını ister. O'nun için bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günleridir. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor" ifadelerine yer verdi.Müslümanların, demokrasinin evrensel kurallarından uzaklaşmış, adaletle hükmetmeyen, sorumluluğu altında olanlara karşı adil olmayan yönetim anlayışlarının hâkimiyeti altında bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. İçinde bulundukları yapıda çözümünü mümkün görmeyen milyonlarca Müslüman, Batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ediyor."1 MİLYON YENİ İŞSİZKılıçdaroğlu, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu tablonun, büyük ölçüde Türkiye için de geçerli hale geldiğini ileri sürerek, "Sadece işsizlik oranları dahi sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmayı göstermeye yetiyor. Son bir yılda, işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon yeni işsiz katıldı. Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur; yüz binlerce çocuk, bayramlık heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüz binlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak. İşsiz anne ve babalar, çocuklarıyla güler yüzlü bir bayram sabahı yaşayamayacak; gönüllerince donattıkları bir bayram sofrasında sevdiklerini ağırlayamayacak. İşsiz ebeveynlerle işsiz çocukları, birbirlerinin yüzlerine bakmamaya çalışarak bayramlaşacak" ifadelerini kullandı.'UMUTSUZ DEĞİLİZ'Bu yürek dağlayan tabloya rağmen umutsuz olmadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:"Böyle bir durumda dahi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti, köklü demokrasi geleneği, hakka, hukuka ve adalete inancını kaybetmeyen, kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyene uzak duran feraset sahibi vatandaşlarımız sayesinde, her şeyin güzel olacağı yakın bir geleceğe ulaşacaktır.'''HUKUK DIŞI TAHKİMATLARI AŞACAĞIZ'Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve düşünce insanlarını selamlayan Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki Türkiye demokrasisinin önüne örülen tüm hukuk dışı tahkimatları hep birlikte aşacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarında ve bu terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.