Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (FOTOĞRAF)
23 Haziran 2018 Cumartesi 19:37
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(FOTOĞRAF)
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