Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprüye tünel projesi
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprü çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı?

 ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a "Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Oslo'da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim...

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı?

 ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a "Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Oslo'da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi?" diye sordu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver" diyerek, Başbakan Yıldırım'a bazı sorular yöneltti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'a hitaben şu soruları sordu:

"Sayın Binali Yıldırım, Habur’da seyyar mahkemeleri kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini teröristlerin ayağına kim götürdü? İmralı’daki masaya kimler oturdu? Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Adaya MİT müsteşarını kim gönderdi? Oslo’da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi? Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.