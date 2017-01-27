Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı?

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a "Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Oslo'da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi?" diye sordu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver" diyerek, Başbakan Yıldırım'a bazı sorular yöneltti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'a hitaben şu soruları sordu:

"Sayın Binali Yıldırım, Habur’da seyyar mahkemeleri kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini teröristlerin ayağına kim götürdü? İmralı’daki masaya kimler oturdu? Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Adaya MİT müsteşarını kim gönderdi? Oslo’da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi? Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver."