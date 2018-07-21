Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere Antalya'ya geldi. CHP lideri, Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu'...

Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere Antalya'ya geldi. CHP lideri, Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu' pankartı ile karşılandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere saat 17.00'de hava yoluyla Antalya'ya geldi. CHP liderini Antalya Havalimanı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Bazı partililer karşılamada 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu Antalya'ya hoş geldiniz' parkartı açtı. Ancak bazı partililerin müdahalesiyle bu pankart toplatıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle havalimanından ayrılarak Memorial Antalya Hastanesi'nde kanser tedavisi gören CHP Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ı (66) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Akaydın'la bir süre görüşerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328