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Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (7)

MSB: OLAYLARIN YATIŞTIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRET GÖSTERİLMİŞTİR Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,...

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (7)

MSB: OLAYLARIN YATIŞTIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRET GÖSTERİLMİŞTİR
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, terörle mücadele harekatı sırasında şehit olan Yener Kırıkcı’nın 21 Nisan 2019’da Çubuk ilçesindeki Akkuzulu Camii ve çevresinde cenaze namazı için toplanıldığında kolluk kuvvetlerinin ve bazı vatandaşların tüm çabalarına rağmen istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:
"Olayların giderek tırmanış göstermesi üzerine Sayın Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evden çıkarılmasını sağlamak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Sayın Milli Eğitim Bakanı ve diğer sivil-asker zevatla birlikte bizzat kalabalığın arasına girerek olayların yatıştırılması için kalabalığa hitap dahil her türlü gayreti göstermiştir. Çeşitli sloganlar atan kalabalığın sakinleşmesi ve bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi anne, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere sükunetle şehidimiz Yener’in evine gidiyoruz. Burayı boşaltıyoruz' ifadelerini kullanmasını müteakip Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve girmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasına yardımcı olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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