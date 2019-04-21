Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (6)

BAHÇELİ: OLAYDAN MEMNUNİYET DUYMAK MÜMKÜN DEĞİL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya dönüşünde verdiği molada kendisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şehidimizin cenaze namazına katılmak için gitmiş olduğu Akkuzulu Mahallesi'nde karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin, hele hele iktidar partisinden sonra Meclis'te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir. Ama bir bilgi olarak söylüyorum. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine, kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa, her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır."

'KÖY HALKI TEKER TEKER DİNLENMELİ'

Bahçeli, konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı, 1260 oy almış, yüzde 73,30 oranında. CHP artı İP ittifakı 169 oy yüzde 9,83. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz. Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır? 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır. Türkiye'de mazbatayı daha da gererek Türkiye'de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli. CHP'ye bakış nasıl, emniyet güçlerinin 'şu eve alalım orada gerilimi düşürelim' dediği zaman ev sahibi dahi 'bunu buraya almayın' diyor ise bunları kamuoyu ile paylaşın."

"MHP'yi tahrik edici bir unsur olarak, Bahçeli'yi gündeme taşımanın faydası nedir?" diyen Bahçeli, "Bunun CHP'ye bir faydası yok. Taksim'de 1 Mayıs ısrarı nedir. Bütün bunların hepsinin açıklanması lazım. Ama açıklanırken de bir şeye dikkat etmek gerekiyor, o da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fekeli Ali Rahmet Bey var. O, bazı olayları görürken kendisinin evlatlık aldığı kişiye bir tavsiyede bulunuyor, 'suhuletle ve sükunetle hareket ediniz' diyor. Şimdi ne yapalım? Ali Rahmet Beyi televizyona çıkartıp tüm siyasilere öğüt verebilecek tarzda bir konuşma yapmasını rica etsek, suhulete ve sükunete ne kadar riayet edecekler? Ben uyacağımızı kendi adıma ve partim adına söylüyorum. Ama CHP'deki genel başkan yardımcıları, ağustos böcekleri ne diyecekler onu merak ediyorum."

'SENİN ÇİZGİN ATATÜRK'ÜN ÇİZGİSİ DEĞİL'

PKK'nın, dini anlam yüklü bir gecede saldırıda bulunduğunu, 4 Mehmetçiğin şehit edildiğini ve 6 Mehmetçiğin de yaralı olduğunu hatırlatan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir saldırının bugün tercih edilmesinin sebebi nedir? Kandil'e her gün bomba yağarken bu bölgeye girip PKK militanları saldırıyı nasıl yapıyor? Saldırının hemen arkasından olaylar beraberinde geliyor. Ama ondan önce de biraz evvel gösterdiğimiz gibi 'Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum' diyor. Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir. Cezaevinde 55 kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde başrol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP'nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk'ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil. Senin çizginin ne olduğunu bir gün bu millet öğrenecek. Bu PKK ve FETÖ veya CHP'nin içindeki ihtiras sahibi bir azınlığın çizgisidir. Tekraren ifade ediyorum; diyorum ki, bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde oynanan oyunda, kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir, önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye'yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali Rahmet Bey'e ihtiyaç var."

'O BÖLGEDE NE İŞİN VAR SENİN'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyı, çok yönlü incelemek ve düşünmek gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ankara'ya dönüş sırasında arkadaşlarımız bize telefonla bildirdiler. Cenaze namazında böyle bir olay oldu dediler. Ben Ankara il başkanımıza 'Akkuzulu Mahallesi'nin durumun öğren bakalım' dedim. Takip ettiğim yol bu. Oradaki potansiyeli gördükten sonra tahrike teşvike bir takım bir kavgaya çatışmaya müsait mi değil mi? Yüzde 9,83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış, paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin?2 gün sonra taziye evine gitsen, acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara'nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın? Bunların sorularını bu millet sormalı. Özellikle de bugün sosyal medyada yer alan her zaman da söylüyorum; ama köşe yazarı ve aydın zümre biraz ihtiyatlı olmalı. MHP'yi suçlayınca ne olacak? Yani MHP'yi bu çatışmanın ortasına çekecek kadar sende akıl yok, sende zeka da yok. Senin sözünle hareket edecek zafiyet içinde bir MHP de yok. Sen kimsin yani böyle bir durumda bizi nasıl oyunun içerisine çekeceksin. 50 yıldan beri çekememişler şimdi nasıl çekeceksin; ama şu tablo önemli bir tablo."

'KILIÇDAROĞLU'NUN TATİLE ÇIKMASI LAZIM'

Akkuzulu'da yaşayanların çoğunun sert adamlar olduğunu belirten Bahçeli, "Akkuzulular inançları, siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara 'bu adam burada ne geziyor, bunu sokmayın köye' demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tatile çıkması lazım" dedi.