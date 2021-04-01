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#Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü
#KadınaŞiddet
#petekbay
#Emtone Selülit
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#selimpaşa
#iyon
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#CHP
#2000 militanla Kobaniye girdi
#kar
#key
#törer
#Metina
#LütfiElvan
#SporKurulu
#Cumaİçtan
#33.Hafta
#Üçtepe Belediye Başkanı
#Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü
#KadınaŞiddet
#petekbay
#Emtone Selülit
#MehmetBalık
#KamuİşKonfedarasyonu
#We
#selimpaşa
#iyon