Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin dünyanın her ülkesinde en saygın kesimi oluşturduğunu belirterek, kendisi de öğretmen olan Muharrem İnce'ye oy istedi. Kılıçdaroğlu, "Muharrem beye vereceğiniz her destek, demokrasiye vereceğiniz destektir" dedi.​CHP'li Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için halktan sandığa gidip oy vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, iki boyutlu bir seçim olacağını söyleyerek, "Ya demokrasiden yana, ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağız" dedi.'TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN MUHTARLARDAN OY İSTİYORUZ'Salonda bulunan muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Muhtarlarla ilgili güzel projelerimiz var. Ayın 25'inde güzel bir Türkiye'ye uyanırsak, muhtarlarla ilgili yeni bir sayfa açacağız. Biz muhtarların önemli olduğunu biliyoruz. Yüzün üstünde kanunda muhtar adı geçer, ama muhtarların bir temel muhtarlık kanunu yoktur. İlk yapılması gereken şey, bir temel muhtarlık kanunun çıkarılmasıdır. Bununla ilgili hazırlığımızı yaptık. Her mahallede veya köyde kim fakirdir bunu en iyi bilen muhtardır. O zaman sosyal yardımların muhtar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtar sosyal yardımları yapar, emin olur, adaletle yapar. Fakir, zengin ayrımı yapmaz. Muhtarların oturacağı makam olması lazım. Bazı yerlerde bizim belediyeler yapıyor. Ama bu belediyeye bırakılacak iş değil, devletin yapması lazım. Bunun çözülmesi lazım. Muhtarlık bir kurum mu, evet. Niye sizin ayrı bir bütçeniz yok. Seçimle gelen her organın bütçesi var, muhtarların yok. Türkiye'deki bütün muhtarlardan oy istiyoruz. Kendi geleceğini düşünüyorsanız, 'muhtarlar da demokrasinin temel taşı' diyorsanız, bunların sözünü veren siyasi partiye 'evet' oyunuz verin."'ESNAF DEVLETE YÜK OLMAZ''Esnaf kardeşlerim de var' diyen Kılıçdaroğlu, "Bundan 10 yıl önce esnaf sayısı beş milyondu. Bugün 1 milyon 250 bin. Çoğu işsiz kaldı. Niçin, şehir merkezlerine kurulan zincir mağazaları yüzünden. Kim bunları engelleyecek. Esnaf devlete yük olmaz. Esnafın sorununu mevcut iktidar getirdi. Bu düzen devam ederse, esnaf diye kuruluş kalmaz. Sizin hakkınızı savunan siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız. Devlet esnafı korur ve destekler. Sizden isteğim, bütün esnaf kardeşlerimden isteğim, bir milyon 250 bin esnafın hiçbir fire vermeden oylarının tamamını bekliyorum. Biz taşeron, asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdik. Yarın sandığa gideceğiz. Biz halka ne söz verdiysek, hepsinin arkasında durduk. Bu düzen değişmeli diyorsanız, adresiniz bellidir, CHP" diye konuştu.'MUHARREM BEY BAŞARILI VE ÇALIŞKAN'Yarınki seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Çocuklarımıza, vatanımıza, devletimize karşı sorumluluğumuz var. Harama ortak olmak diye bir kavram var. Helale ortak olmak diye de bir kavram vardır. Kul hakkını yemeyen kişiye vereceğiniz her destek, helale ortak olmak demektir. Kul hakkını yiyen ve bunun da hesabını vermeyen kişiye oy verilirse, onun adı da harama ortak demektir. O nedenle ben sizin vicdanınıza sesleniyorum. Biz, kavgasız bir Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama herkes düşüncesini rahatlıkla ifade etmelidir. Farklı düşünen insanlar, her toplumda değerlidir. Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledik. Başarılı ve çalışkan, Türkiye'nin sorunlarını bilen, binlerce öğrenci yetiştiren bir öğretmen. Öğretmenler dünyanın her ülkesinde en saygın kesimi oluşturur. Muharrem beye vereceğiniz her destek, demokrasiye vereceğiniz destektir. CHP'ye vereceğiniz her oy, Türkiye'nin sorunlarının çözümü konusunda en iddialı oy demektir. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesin rahat yaşayabileceği bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz."

