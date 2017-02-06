ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığını eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın yaptığı 'Milli Anayasa Hareketi' heyetini kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, 'Milli Anayasa Hareketi' heyetini kabul etti
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığını eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın yaptığı 'Milli Anayasa Hareketi' heyetini kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı...
06 Şubat 2017 Pazartesi 16:41
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