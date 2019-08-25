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Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından...
POLİTİKA 25.08.2019, 12:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
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