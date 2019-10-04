Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (4)

'BİZİM MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ KAFATASI MİLLİYETÇİLİĞİ DEĞİLDİR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıscık ilçesini ziyaret etti. Halka seslenen Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından milliyetçilik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"CHP, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu, Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bize güzel bir miras devretti. Nedir o miras? Cumhuriyettir. Nedir o miras? Kadın erkek eşitliğidir. Milliyetçiliktir, devletçiliktir. Bunların tamamı bize miras olarak kalmıştır. Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir. Bizim milliyetçilik anlayışımız ezelinde devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur: Mısır'daki sağır sultan da duysun, bizim milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını kaybetmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimse konuşmuyordu da tek ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz bunu herkes böyle bilsin."

'BAYRAK BENİM BAYRAĞIM, VATAN BENİM VATANIM'

Kılıçdaroğlu, milliyetçilik anlayışlarında herkesin karnı tok ve huzur içinde yaşaması olduğunu belirterek, "Alın terine değer vermek vardır bizim milliyetçilik anlayışımızda. Üretecek bir ülke, alın teri dökecek. Memleketi gidip de Londra'da bir avuç tefeciye teslim ederseniz siz milliyetçi olamazsınız. Çünkü borç alan demir alır. Biz kimseden borç dilenmeyiz. Bizim kitabımızda yoktur bu. Biz otururuz çalışırız üretiriz kazanırız ve dünyaya satarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Gerekirse kadın ve erkek çalışacağız, 24 saat çalışacağız üreteceğiz ve ülkeyi ele güne teslim etmeyeceğiz. Buradan yola çıktığımızda Türkiye kazanır. Bundan yola çıkarsak bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Milliyetçilik anlayışımızda ne var. Bayrak benim bayrağım, vatan benim vatanım. Bayrağıyla vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle geldik böyle gidiyoruz. Vatandaşa da hizmeti böyle yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Abant'ta hafta sonu boyu devam edecek toplantıya katılmak üzere otele gitti.



