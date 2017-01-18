Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.
Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü (1)
Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü.
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:19
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