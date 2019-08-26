Kılıçdaroğlu, makamında HDP heyeti ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.CHP lideri Kılıçdaroğlu, makamında HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli ile birlikte HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'yü kabul etti. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.