ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerin, terörist ilan edilip, hedef gösterilmesinin haksızlık olduğunu kaydetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.
Kılıçdaroğlu: Laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi ahlaksızlık
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerin, terörist ilan edilip, hedef gösterilmesinin haksızlık olduğunu kaydetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter...
02 Ocak 2017 Pazartesi 19:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.