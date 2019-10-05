Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (4)

ÖZGÜR ÖZEL, GÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Abant'ta gerçekleştirdiği kampta yapılan çalışmaları gazetecilerle paylaştı. Özel, toplantıda gün içinde yapılanları anlattığı açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın kısa bir değerlendirmesinden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzası ile verilen teklif grup yönetim kurulu tarafımızdan bir rapora bağlanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kuruluna bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve siyasi partiler kanununa ve uyum düzenlemeleriydi. Anayasada yapılan değişikliklerle örneğin koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi bugün anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Örneğin başbakan ifadesinin, bakanlarla ilgili ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 madde ile ilgili bir değişiklik yapıldı. 2 maddenin üzerinde de müzakere ettiğimiz bir takım değişiklikler yaptık. Bir tanesi grup başkanvekili seçimi ile ilgiliydi. Biz grup başkanvekillerini seçimle belirliyoruz. Bu seçimi koruduk ancak Sayın Genel Başkanın birinden, ikisinden ya da tümünden performanslarından dolayı memnun olması durumunda ilk dönem yapılan 3'ünün de seçimle belirlenmesi şartıyla yani seçimlerden sonra toplanan grup 3 grup başkanvekilini seçimle belirliyor. 2 yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın gruba, grup başkanvekillerinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim, yeniden bir yarış yerine her şey yolunda gidiyorsa Sayın Genel Başkan da memnunsa bu arkadaşlar 2 yıl daha 3 yıl daha bu görevi sürdürsünler teklifini içeren bir değişiklikti."

Cumhurbaşkanı aday gösterme kanununda uyum gerçekleştirildiğini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine ikinci bir değişiklik. Cumhurbaşkanı seçim kanunu bizim tüzük değişikliğimizden daha sonra yapıldığı için orada grupların Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini, grubu olmayanların da parti tüzüklerine göre belirleyeceklerini ifade ettik. Elbette burada bir uyum gerekiyordu. Yine Cumhurbaşkanı belirleme yetkisini gruba bırakarak ve gruba partinin üst organı merkez üst kurulunun belirlediği adayı sunma teklif etme maddesini de ilave ederek Cumhurbaşkanı aday gösterme kanununa uyum gerçekleştirmiş olduk. Toplam 52 maddelik değişiklik arkadaşlarımızın müzakeresine çıktı. 4 ya da 5 maddede haklı uyarılar oldu. Bazı ifadeleri güçlendiren ya da CHP açısından daha doğru olacağını Sayın Genel Başkanımızın da varlığında, onun da talimatlarıyla 5 sözlü önergeye dönüştürüp, onların da hepsini oy birliği ile kabul edip 52 maddelik değişiklik 5 değişiklik önergesi ile birlikte kabul edildi. Grup içi yönetmeliğimiz meclis başkanlığına sunulacak. Daha sonra milletvekillerinin görüş kısımlarına geçtik. 27 arkadaşımızın söz aldı il raporları verdi. O raporları hazırlayan arkadaşlardan çoğunlukla birbirini tekrar etmeyen birer arkadaş olarak daha çok hem gittikleri il gezileri ile ilgili bilgiler verdiler. Mutlaka sürdürülmesi gerektiği ve o ilin hakkında bilgiler aktardılar. Bunun dışında güncel siyaset ile ilgili değerlendirmeler oldu. Ardından kişisel gelişim ve siyasette milletvekillerimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki uzmandan sunum alarak günü tamamlamış durumdayız." Toplantının bugünlük kısmı tamamlandı.