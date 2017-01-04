Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştü

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. FOTOĞRAFLI
04 Ocak 2017 Çarşamba 16:47
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
FOTOĞRAFLI
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