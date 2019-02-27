Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

Mücahit YOLCU- Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/SASON (Batman), () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde tarih yazıp, yeni başlangıç yapacaklarını belirterek, "Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimi kapsamında, il ziyaretlerinin ilkini Batman'a gerçekleştirdi. Beraberinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Narlıdere Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkanı adayı Abdül Batur ile birlikte uçakla öğle saatlerinde Batman Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, buradan kara yoluyla Sason'a geçti. AK Parti'den yeniden aday gösterilmeyince CHP'den belediye başkanı adayı yapılan Belediye Başkanı Cuma Uçar'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından belediyenin karşısındaki ilçe meydanında toplanan kalabalığa hitap etti.

'BİREYSEL BEKLENTİM YOK'

Partisinin belediye başkan adayı Cuma Uçar'a destek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sason'a ilk kez geldiğini belirterek, ilçeye yapılmak üzere meydan ve cami sözü verdi. Ailesinden örnek verip, kimseden kişisel beklentisi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, herkesin işinin ve aşının olması gerektiğini söyledi. Bunun için oy istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sizler nasıl yetiştiyseniz ben de öyle yetiştim. 7 çocuklu aileden geliyorum. 7 kardeşten üniversiteyi bitiren sadece benim. Kardeşlerimin ne iş yaptığını çoğunuz bilmezsiniz. Kimisi işçiydi emekli oldu, kimisi memurdu emekli oldu, kız kardeşlerim evlendi. Annem okuma yazma bilmezdi ama ben halktan birisiyim. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yoktu. Benim yerim evim. Ben başkaları gibi millete tepeden bakmam. Benim gençliğim de çocukluğum da hep sizlerin yaşadığı gibi aynı yerlerde, aynı bölgelerde geçti. Üniversiteyi okudum, bitirdim; çocuk çocuğum var. Allah'a çok şükür, kimseye muhtaç değilim. 'Milyon dolarlarım olsun, milyar dolarlarım olsun, vatandaş fakir olsun' diye bir düşüncem yoktur. Herkesin işi, aşı olsun. Benim isteğim budur. Hep şunu söylerim; 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir'. Eğer bir yerde açlık ve yoksulluk varsa bir çocuk aç yatarsa ve bu ülkeyi yönetenler saraylarda oturuyorsa ayın 31'i geliyor. Martta güzel bir ders verin Allah aşkına. Ben sizden oy istiyorum. Bireysel olarak sizden bir beklentim yok. Çoluk çocuk geçinip gidiyoruz, ele güne muhtaç değiliz. Ama bu ülkede milyonlarca gencimiz işsizse ve onlar hala annelerinin ve babalarının eline bakar durumdaysa 6 milyondan fazla insanımız geçimini sokaktan sağlıyorsa 24 milyon insanımız bu sokaktan gelen paralarla geçiniyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ülkeyi düzlüğe çıkarmamız lazım. Herkesin işinin, aşının olması lazım. Bunun mücadelesinin verilmesi lazım."

'BİZ BU MEMLEKETİ SEVİYORUZ'

Ülkenin huzur ve refahı için mücadele ettiklerini, gerektiğinde canlarını bile verebileceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sason'da balınız ve ceviziniz çok meşhur. Aslında tütününüz de meşhurdu ama gözü kör olsun, işletmeyi kapattılar. Şimdi dışarıdan tütün getiriyorlar. Sanki ülkede tarla yok, insan yok, eken ve biçen yok. Dışarıdan tütün, nohut, canlı hayvan, et ve sonunda kuru soğan ithal ediyorlar. O kuyruğa da 'Varlık kuyruğu' diyorlar. Allah aşkına hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyorlar, anlamış değilim. Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi? Bunlar kimden korkuyorlar? Trump'tan korkuyorlar, Macron'dan korkuyorlar, Merkel'den korkuyorlar; Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar bu memleket cennet gibi, bir çocuk yatağa girmez. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa günahı bunların boynuna. Bunları bileceğiz, anlatacağız, konuşacağız. 'Ülkede yok bu dert var, yok şu dert var'. En büyük dert 17 yıldır bu memleketi yönetip, memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert bu. Gönül ister ki sizin adınızı sadece Türkiye değil, bütün dünya duysun. Emin olun bunu yapmak, benim boynumun borcu. İşsizlik en temel sorunlarımızdan biridir. Batman için 'İşsizliğin kenti Batman' diyorlar. Binlerce gencimiz işsiz, iş arıyor. Diyarbakır'da 587 kişi alınacak; bir kuyruk var, sonu görünmüyor. Şanlıurfa'da stadyumda iş için kura çektiler. Ne olacak bu insanların hali? Düşünen var mı acaba? Çıkıp ahkam kesiyorlar, 'Efendim dış güçler yaptı'. İyi de bu memleketi 17 yıldır dış güçler mi yönetti? 17 yıldır bu memlekete kim başbakanlık, kim cumhurbaşkanlığı yaptı, kim 17 yıl bu memleketi yönetti ve kim bu memleketi 17 yıl sonra bu hale getirdi? Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleket için, bayrağımız için, vatanımız için, birlikte huzur içinde yaşamak için huzur içinde yaşamak için canımızı da veririz. Bu ülkenin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de cennet gibi bir ülkedir; ama cennet gibi bir ülkede, cehennemi yaşatıyorlar."

'KAVGADAN UZAK DURACAĞIZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hep birlikte, huzur içinde yaşamak için kavgadan uzak durup, herkesin mutlu olabileceği tablo inşa etmenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cennet gibi bir ülkedir, dedik. Cennet gibi bir ülkede hep beraber huzur içinde yaşayabiliriz, dedik. Kavgaya gerek yok, gerginliğe gerek yok. Hizmetse hizmet yarışına, evet. Ama niye kavga, neden kavga? Kavgadan uzak duracağız. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tabloyu yeniden inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimler olacak. Yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Adana'yı, Aydın'ı, Uşak'ı, bütün buraları Allah'ın izniyle alacağız. Yeni bir sayfa açacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar diyorlar ki 'Nefes almak istiyoruz' Nereye? Doğru CHP'li belediyelerin olduğu yerlere. Niçin? Orada huzur, bereket, insana saygı ve hiç kimseyi ötekileştirmeme var. Bize inanın, bize güvenin. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Size hizmet etmek, halka hizmet etmek; Hakk'a hizmet etmektir. Çünkü biz bunu kutsal, mübarek bir görev olarak görüyoruz."

Sason'a gelen ilk siyasi parti genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Sason Belediyesi'nce 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yemeğe katılıp, Batman'a geçti.



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