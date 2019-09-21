Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü-Aktuel

Kaan ULU- İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, ()- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Hem Türkiye hem dünyayı hem bölgemizi konuştuk. Sayın Genel Başkanın düşünceleri bizim için çok önemliydi" dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile güzel ve doyurucu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Hem Türkiye hem dünyayı hem bölgemizi konuştuk. Sayın Genel Başkanın düşünceleri bizim için çok önemliydi ve o düşünceleri paylaşmak ve öğrenmek bizim açımızdan yarar sağladı" dedi.



Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülmesi beklenen ceza infaz düzenlemesi kapsamında yapılacak değişiklikler ile ilgili soru üzerine, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir hazırlık yaptığını ve konu parlamentoya geldiğinde kendi görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.



'FETÖ BORSASINI BİZ DİLE GETİRMEDİK'



Kılıçdaroğlu, 'FETÖ Borsası' iddialarının hatırlatılması üzerine de "FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içerisinde farklı arkadaşlar, Türkiye'de bir FETÖ borsası kurulduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların içeride kaldığını defalarca ifade ettiler. Hatta bu konuda İzmir'de bir cinayetin işlendiğini biliyoruz; ama bu konunun da büyük ölçüde üzeri kapatıldı gibi görünüyor. Bizim düşüncemiz şu; adalet herkes için eşit davranmayı zorunlu kılıyor. Fettah Tamince güçlü bir insan, tuttuğu avukatlar Sayın Erdoğan'ın avukatları, oradaki ilişkilerin çok iyi irdelenmesi lazım. Bu dava hangi gerekçeyle açılmadı, kim açmadı, hangi savcı, hakim bu olaylarda taraf oldular, bütün bunların kamuoyuna açıklanması lazım. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda daha doyurucu bir açıklama yapması lazım" dedi.



KARAMOLLAOĞLU: ÜMİT EDERİZ ÜLKEMİZ NORMALLEŞİR



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise ziyaretle ilgili "Epey bir zamandır ziyaret etme arzumuz oldu; ama bir türlü gerçekleştiremedik, hem seçimlerden hem de kendisine yapılan menfur saldırıdan dolayı. Bugün artık şartlar epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemiz ve bölgemiz normalleşme havasına girer" diye konuştu.



'DOĞRU BULMUYORUM'



Karamollaoğlu, soru üzerine, kendisini en çok şaşırtan konulardan bir tanesinin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 7 yıl önceki tweetlerinden dolayı dava açılması olduğunu söyledi. Bu olayın gündemi değiştirmeye müteveccih bir çalışma gibi gözüktüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bu konuların tekrar tekrar gündeme getirilip, servis edilmesinin üzerinde fazla yorum yapmayı doğru bulmuyorum" diye konuştu.





