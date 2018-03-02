Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (3)

CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı.
FOTOĞRAFLI
CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı. FOTOĞRAFLI
02 Mart 2018 Cuma 12:34
CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı.
FOTOĞRAFLI
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