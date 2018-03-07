Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluşacak

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, kadın muhtarlarla bir araya gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce yarın düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü organizasyonunda, Türkiye'deki tüm kadın muhtarlar, Kuşadası'nda ağırlanacak. Konuklar, saat 10.30'da, Efes Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Grubu'nun gösterisiyle karşılanacak. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak, konuşma yapacak.

Kuşadası'na bu akşam gelmesi beklenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceyi İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki bir otelde geçirecek. Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlara yapacağı konuşmadan sonra ise Ankara'ya gitmek üzere Kuşadası'ndan ayrılacak.

FOTOĞRAFLI



internet ve sohbet odaları insan hayatına giriş yaptığı günden bu yana zamanla birçok değişik ve chat yapılması için sohbet odaları kuruldu. Elbette sohbet odaları ilk zamanlar çok az site olduğundan insanlar hem bağlantı problemi ile karşı karşıya kalabilmekte hem de arzu edildiği kadar insanlar ile tanışma şansı bulunmaktaydı. Fakat günümüzde ise birçok değişik problem özellik ve teknoloji ile birlikte açılmış durumdadır. Sadece kendi şehirden değil ayrıca herkes ülkenin birçok farklı şehrinden değişik insanlar ile tanışarak sohbet etme imkanı bulunabilmektedir. Tabii bu konuda üyeliksiz sohbet odalarının ayrıcalığı bambaşkadır. Bunun temel nedeni ise yüz yüze olmadan rahat bir şekilde bilgisayar önünde veya cep telefonu (akıllı telefon/tablet) ile konuşmaktır. Sohbet odaları sayesinde sohbet siteleriyapmanın keyifli yolu eski dönemlerde internet üzerinden sohbet yapılırken birçok farklı problem ile karşı karşıya kalınmaktaydı. Şimdi ise o kadar fazla sohbet odaları bulunmakta ki, insanlar her birine ayrı ayrı giriş yaparak farklı kişiler ile günün 24 saati değişik zamanlarda sohbet etme imkanı bulabilmektedir. Bambaşka kültürleri tanımak ve onlarla sohbet ederken dostluklar ve arkadaşlıklar da kurmak daha da kolay bir hale gelmiş durumdadır. Evde can sıkıldığında veya iş yerlerinde boş zamanlarında ve hatta dışarıda da bir şeyleri beklerken hemen tüm bu sitelere giriş sağlayarak bambaşka insanlar ile muhabbet etmeye başlanılabilir. Özellikle bizimmekan sohbet siteleri ile her daim bizimmekan sohbet etmenin yolu günümüzde herkes birbirinden farklı ve oldukça güçlü alt yapılara sahip olan sohbet odalarına giriş sağlayarak değişik odalara bağlamak suretiyle bireysel veya toplu olarak muhabbet etme imkanını elde edebilir. Mynet sohbet Hiçbir ücret ödemeden ve gerçek insanlar ile seviyeli bir sohbetin içine giriş sağlayarak sosyal olma fırsatı da alınabilir. Mynet sohbetİnsanlar konuşa konuşa anlaşır sözünün yerine getirilmesi için en doğal ortamlardan biri olan internet chat siteleri kapsamında herkes kendi karakter yapısına uygun kişileri bulabilir ve ayrıca değişik insanlar ile de yine bambaşka konuları tartışılabilir. Ayrıca artık türk chat odalarının yanı sıra mobil hizmet çatısı altında da hiçbir problem yaşanmadan arzu edilen her yerden rahat bir şekilde geri sağlanarak istanbul sohbet sitesi bünyesinde çeşitli müzikler eşliğinde harika bir sohbet gerçekleştirilebilir. Cinsel sohbet odalarımızda daha hızlı ve güvenli sohbet etmek için hemen mobil akıllı telefon/tabletinle sohbeti denemelisiniz. islami sohbet odaları hizmetimizdende ücretsizce yararlanabilirsiniz.