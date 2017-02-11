ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün ikinci yılında, bir anma mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu: Kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün ikinci yılında, bir anma mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım...
11 Şubat 2017 Cumartesi 12:17
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