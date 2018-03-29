Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti 

ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu. (FOTOĞRAF)
29 Mart 2018 Perşembe 16:05
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
(FOTOĞRAF)
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