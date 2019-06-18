Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız

Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var. İstanbul'da yaşayıp, deniz...

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız

Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var. İstanbul'da yaşayıp, deniz görmeyen binlerce insan var'. 'Vay efendim, hizmet edemezsin, mazbatanı iptal ederim' dediler. Ettin kardeşim. İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız. Elimizi vicdanımıza koyup, öyle oy kullanalım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Allah'tan rahmet diledi. Mursi ile Ankara'ya geldiğinde kısa süreli görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasi idamlar, toplumun vicdanında derin yaralar, travmalar açıyor. Gönül isterdi ki Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele defin işlemleri yapıldı. Bunu inançlarımız, ahlak açısından doğru bulmadığımızı ifade ediyorum" diye konuştu. 
'16 ADA İÇİN SES ÇIKARMAYACAK MISIN?'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün evrensel hale geldiğini ve ortak hedefe dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin bu çizgiden hiçbir zaman ayrılmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Yalnızlığın, Türkiye'nin başına nasıl sorunlar açtığını görüyoruz. Kıbrıs politikasının artık değişmesi lazım. Yeni sürecin atılması gerekiyor. KKTC'nin artık tanınması lazım, her şeyi var. Türkiye'nin yeni hamleyi sürdürmesi gerekiyor. Ege adaları; 16 adayı göz göre göre kaybettik, bize ait olan 16 ada Yunanistan işgali altında ses çıkaramıyorlar. Silahsız olması gereken adalar silahlandırıldı; nerede bu iktidar? Her gün bir şeyler kaybediyoruz. Sormayacak mısın kardeşim? Çakıl taşı için bedenini veren şehitlerimiz var. 16 ada için bunlar ses çıkarmıyorsa sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim?" 
Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bazı vilayetlerde orada yaşayanlardan daha çok Suriyeli var, Kilis gibi. Belediye başkanlığı seçimi yapılsa onlar kazanır. Benim gencecik evlatlarım Suriye'de şehit olacak, onların gençleri bizim tatil bölgemizde keyif yapacak. Vicdan var kardeşim. 'Vay sen Suriyelilere düşman mısın?' diyecekler. Hayır, ben kimseye düşman değilim. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Karadan Esad, havadan Rusya teröristleri vuruyor. Oraya sıkışmış 3,5 milyon Suriyeli var. Ankara'daki beyler ne yapıyor?" dedi.
'ALLAH’IN İZNİYLE BİR DAHA ALACAĞIZ'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun genç, dinamik ve kimseyi incitmeyen biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var. İstanbul'da yaşayıp, deniz görmeyen binlerce insan var'. 'Vay efendim, hizmet edemezsin. Mazbatanı iptal ederim' dediler. Ettin kardeşim. Bir daha alacağız inşallah. İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız. Elimizi vicdanımıza koyup, öyle oy kullanalım" diye konuştu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328