Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, 16 milyon İstanbullu'nun adayıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi dinde vardır birinin hakkını gasbetmek. Hangi hakimlikten bahsediyorsunuz? Taşerondan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Bu karar, seçmen iradesini reddetmiştir. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı değildir bu saatten sonra, 16 milyon İstanbullunun adayıdır" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirdi. CHP'nin, seçim tarihi olan 23 Haziran’da yeni bir tarih yazacağını belirten Kılıçdaroğlu, "23 Haziran'da bütün İstanbullular bir tarihi yeniden yazacaklar. Türkiye'nin bütün demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum. Akrabalarınıza telefon edin. Bir vicdan kanıyor, bu kanı durdurmamız lazım. Sorun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorunu değil. Sorun vicdan, ahlak sorunudur" dedi.

'HAKİM RÜZGARA GÖRE YÖN DEĞİŞTİRMEZ'

Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinde kumpas kurulduğunu, milletin iradesine, demokrasiye kumpas kurulduğunu kaydederek, "Bu kumpası, bu tuzağı ne yazık ki, YSK'daki bazı hakimlerle kurdular. Onların yüzünü bugün size göstereceğim. Demokrasi adına utanırlar mı, çocukları adına utanırlar mı bilmiyorum. Esen rüzgara göre gelen talimata göre karar veren bir YSK istemiyoruz. Hakim dediğin adam, esen rüzgara göre yön değiştirmez. Hakim dediğin adam, satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi, siyasal baskılara boyun eğen kişi değildir. Hakim dediğin kişi budur. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz" diye konuştu.

'HER YOLU DENEDİLER'

AK Parti'nin, İstanbul’da seçimi iptal ettirmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Oyları saydılar olmadı, yeniden saydılar olmadı. '41 bin kısıtlı var' dediler, 'seçim sonuçları bunları etkiler' dediler. Normalde bu siyasi partilerde olmaz. '22 ilçede sondajla belli sandıkları alacağız ve yeniden sayacağız' dediler. YSK tarihinde böyle bir şey yoktur; ama yaptılar. Kendileri seçti 57 sandık, sonuç yine değişmedi. Kısıtlı listeleri bizde yok. Normalde hiçbir partide olmaması gerekir. Kimseye teslim edilmemiş, devletin vicdanına teslim edilmiş. Birilerinden aldıkları dokümanları 'sayacağız' dediler. 'Sayın' dedik. Baktılar bu iş olmuyor, 'sandık kurullarının oluşumunda hata var' dediler. İyi de biz sandık kurullarını oluşturmadık, AK Parti de oluşturmadı."

'O 7 HAKİM ANLADI'

Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, "CHP yapmadı, bu kumpası CHP yapmadı" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Çok şükür bunu anlamışlar. 'Henüz bilmediğimiz birilerinin, bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz'. Siz Yavuz'un bu cümlesini anladınız mı? Bilmiyorum; ama o 7 hakim anladı bunu. 'Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum, onun için itiraz ediyoruz, nasıl olur da CHP kazanır' diyor. Ne oluyor peki? Oturuyorlar iptal kararını veriyorlar" dedi.

'YSK'DA İKTİDAR SAHİPLERİNİN TAŞERONLARI VAR'

Kılıçdaroğlu, YSK'ya yaptıkları 7 maddelik çağrıyı hatırlatarak, "Bugün gelinen noktada YSK içinde iktidar sahiplerinin taşeronları vardır. YSK haram yemeyi kabul etti, kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?" diye konuştu.

'SEN HAKİM DEĞİLSİN'

Seçimin yenilenmesi kararının hukuksuz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Seçim yenilenirse 39 ilçede yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediyesi? Sandık aynı sandık. Belediye meclis üyeleri aynı, peki arkadaş sen neye göre karar veriyorsun? 'Mazbatanı geri alıyorum' diyorsun, niçin? 'Çünkü talimat geldi, ben de çete mensubuyum, ben de gereğini yapmak zorundayım.' Sen hakim değilsin. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, kurul aynı kurul. Hepsi aynı; ama tek bir şey iptal edildi. Bunun için de bana diyorlar ki 'hukuka saygı duyun'. Bu hukuka saygı göstermek, adaleti kabul etmemek demektir. Bu gerçekler hepimizin önünde duruyor" diye konuştu.

'TAŞEARONDAN HAKİM OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkmaları gerektiğini ifade ederek, "Hangi dinde vardır, birinin hakkını gasp etmek. Hangi hakimlikten bahsediyorsunuz? Taşerondan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Hakim 'adalet gelsin' diye her türlü mücadeleyi yapan ve her türlü riski göze alan insandır. Bu karar seçmen iradesini reddetmiştir. Bir tek seçmenin sahte oy kullandığını tespit edemezler. Ben İstanbulluların vicdanına sesleniyorum; eğer vicdan taşıyorsan bu YSK’daki çetelere ders vermek zorundasın. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar ve birilerine yaranmaya çalıştılar. Cinayetin bir failleri var, bir de azmettirenleri var. İkisi de belli. Ben yine her şeye karşı bu milletin ferasetine, sağduyusuna, ahlakına güveniyorum. 23 Haziran'da da bu millet bir tarihi yeniden yazacak" diye konuştu.

'İMAMOĞLU, 16 MİLYONUN ADAYIDIR'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Hakim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet etmez" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Aklını ve vicdanını başkasına emanet ettiyse ona hâkim denemez. Çocuklarının yüzüne bakamayacak onlar. Bu çete mensuplarını bu milletin vicdanına emanet ediyorum. En büyük yargılama da odur zaten. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı değildir bu saatten sonra, 16 milyon İstanbullunun adayıdır" dedi.

'BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN'

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra yaptığı icraatları da sıralayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun. Dini bayramlarda otobüslerde indirim vardı, 'milli bayramlarda da bedava olacak' dedi. Ekrem İmamoğlu Ankara’dan talimat almayacak, halkın sesi olacak, halkla beraber mücadele edecek. Her kuruşun hesabını verecek. İstanbul’da hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Söz verdi, ayrımcılık yapamayacak. YSK'daki çetelere diyorum ki, istediğin kadar seçim yap, biz galip çıkacağız" dedi.