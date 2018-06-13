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Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sahurda buluştu

Mustafa TURAPOĞLU/İSTANBUL, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği'nin üyeleriyle sahurda bir araya geldi.  Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi birlik ve beraberlik...

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sahurda buluştu

Mustafa TURAPOĞLU/İSTANBUL, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği'nin üyeleriyle sahurda bir araya geldi. 
Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi birlik ve beraberlik örneği göstermek için CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul'da sahurda buluştu. Sahur programında imam hatip lisesi öğrencisi yüzde 55 görme engelli Ceylan Ekinci, yaptığı tabloyu Kılıçdaroğlu'na hediye etti.
Dernek Başkanı Muhammet Samet Akkaya, sahur programına ilişkin "İmam hatipliler olarak 'Cumhur' ve 'Millet' ittifakının temsilcileriyle bir araya gelerek, sahur yaptık. 'Cumhur İttifakı'ndan AK Parti, 'Millet İttifakı'ndan ise CHP ile bir araya geldik. Malumumuz, Türkiye 24 Haziran seçimlerine gidiyor. Havada fazlasıyla bir gerginlik var. Oysa ülkemizin birlik ve beraberliğe her şeyden fazla ihtiyacı var. Biz imam hatipliler olarak bu birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Bunun için de elimizi taşın altına koyduk. Hamdolsun, güzel iki program gerçekleştirdik. Amacımız, tamamıyla hoşgörü, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. İnşallah verebildik, diye umuyoruz. Gönül isterdi ki imam hatipliler olarak tüm siyasi parti liderlerini aynı masada buluşturup, birlik ve beraberlik çağrısını yineleyelim. İnşallah seçimden sonra Türkiye’mizde böyle tablolar görebiliriz, diye ümit ediyoruz" dedi.
Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri, daha önce de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ile sahur programında bir araya gelmişti. 

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