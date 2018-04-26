Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

KAYSERİ, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi, partisinin il başkanlarını Kayseri'de toplayacak.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmaları ile ilgili yol haritası belirleyeceği belirtildi. CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programına ilişkin "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin il başkanlarıyla, 27- 28 Nisan'da, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili parti il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otelde gerçekleştirilecek toplantı sonrası Genel Başkan'ımız Kayseri'den ayrılacak" dedi.