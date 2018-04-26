Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

KAYSERİ, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi, partisinin il başkanlarını Kayseri'de toplayacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, partisinin...

Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Kayseri'de buluşacak

KAYSERİ, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi, partisinin il başkanlarını Kayseri'de toplayacak.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmaları ile ilgili yol haritası belirleyeceği belirtildi. CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri programına ilişkin "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin il başkanlarıyla, 27- 28 Nisan'da, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili parti il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otelde gerçekleştirilecek toplantı sonrası Genel Başkan'ımız Kayseri'den ayrılacak" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314