Kılıçdaroğlu: Hükümet artık millete söz verdiği gibi terör sorununu çözmeli

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın Çaldıran İlçesi'yle Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden bugün art arda gelen şehit haberleri üzerine bir açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün ve bugün aldığımız şehit haberleri yine yüreğimizi parçaladı. Hükümet artık millete söz verdiği gibi terör sorununu çözmelidir" dedi.