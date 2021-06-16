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Kılıçdaroğlu: Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün dördüncü yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj paylaştı: Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler.
POLİTİKA 16.06.2021, 10:19 Murat Aydın
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün dördüncü yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj ve video paylaştı: Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler."
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