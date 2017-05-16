Kılıçdaroğlu: Hayatları boyunca FETÖ'yle mücadele eden gazetecileri hapse atıyorlar

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini onuruyla yapmak AKP iktidarında en büyük suç sayılıyor. Yalan ve adaletsizlik üzerine kurulu bu düzen elbet yıkılacak. Hayatları boyunca FETÖ'yle mücadele eden gazetecileri hapse atıyorlar. AKP, eski ortağı FETÖ ile değil, muhaliflerle mücadele ediyor. Mahkemeler yasalara göre değil, kişilere göre karar alıyor. Toplumsal ayrışma günden güne büyüyor" ifadelerini kullandı.



