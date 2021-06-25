Kılıçdaroğlu: Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Katı Atık Entegre Tesisi açılışında açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ödemiş Entegre Katı Atık Tesisi açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Elbette ki bu topraklar bereketli topraklar ama bu bereketli toprakları cennete çevirmek zorundayız. CHP olarak biz, ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın, kim olursa olsun herkesi kucaklamak istiyoruz. Herkesle barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Çok güzel bir tesis yapıldı. Hepimizin atıkları var. Bir naylon torbaya koyuyoruz, kapının önüne koyuyoruz birileri geri alıyor onu bir yerlere gidip döküyor. Kentten uzak bir yere götürüyor onu. Oradan geçerken bir koku hissediyorsunuz ve bir görüntü kirliliği oluyor. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde.. İşte bu tesis bunu ortadan kaldıran bir tesis.

Burada o çöpler alınacak, işlenecek, ayrışacak ve biz onları kullanacağız. Sanayiye göndereceğiz, sanayi onu hammadde olarak kullanacak. Aslında çöplerin tamamı altın değerinde. Gübre elde ediyoruz, kimsayal değil organik gübre. Daha güzel meyveler, ürünler ortaya çıkıyor. Elektrik elde edilecek buradan. İstihdam yaratacak. Dışarıya attığımı bir çöpün ekonomiye getirdiği yararlar, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ödemiş Belediye Başkanımızı el ele vererek İzmir'e bu tesisi kazandırdılar.

''HARCADIĞINIZ HER KURUŞUN HESABINI VATANDAŞA VERECEKSİNİZ''

İzmir mutlu insanların kenti aslında. İzmir'e gelen herkes bir süre sonra ben İzmirliyim der çünkü İzmirli onları kucaklar. İzmir'i mutlu insanlar haline getiren sizin seçtiğiniz başkanlardır. Belediye başkanlarımdan istediğim bir şey var, harcadığınız her kuruşun hesabını vatandaşa vereceksiniz. Ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen.

CHP'nin geleneklerinde halka hesap vermek vardır. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veririz. İhtiyaç sahibi ailelere yardım ederken onları teşhir etmeyiz. Her kuruşun hesabını vermenin onurunu taşırız.

Bizim geçmişte yaptıklarımızın bir kısmını iktidar mensupları parça parça sattılar. Şunu sakın unutmayın, biz yaparız onlar satarlar. Bizim içimiz dışımız bir. Biz halka hizmet etmeyi vatanseverlik olarak görürüz. Onlar ise son zamanlarda görüyorsunuz, okuyorsunuz... Rüşvet alanlar, milyarları götürenler, milletvekillerinin, siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar, hepsini görüyoruz.

Yerel seçimlerde 'Martın sonu bahar' demiştik. Şimdi ampul patlayacak ve güneş doğacak bu ülkeye. Hiç endişe etmeyin. Her şey aydınlık olacak bu ülkede, siyasette ahlaklı olacak