Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi Koplatadze'yle görüştü

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi İraklı Koplatadze'yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi İraklı Koplatadze'yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı. FOTOĞRAFLI
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:43
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi İraklı Koplatadze'yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı.
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