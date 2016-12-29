ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken tüm girişimleri yapacaklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Ahmet Şık'ın annesiyle telefonda görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu,...
29 Aralık 2016 Perşembe 14:00
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