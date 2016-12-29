Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Ahmet Şık'ın annesiyle telefonda görüştü

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken tüm girişimleri yapacaklarını ifade etti.