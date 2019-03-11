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 KILIÇDAROĞLU GAZİOSMANPAŞA'DA STK ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, muhtarlar ile okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

İSTANBUL / CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, muhtarlar ile okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gaziosmanpaşa

Belediye Başkan adayı
Erkan Kaya da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Deprem 1999'da oldu, büyük deprem. Şimdi 2019'dayız, aradan geçmiş 20 yıl. 20 yılda ne oldu Allah aşkına, ne yapıldı 20 yılda? Hangi kentsel dönüşüm yapıldı. Gaziosmanpaşa'ya ne yapıyorsunuz? Yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var.

Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum ediyorsunuz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da önlem almadınız? Yoksa buradaki insanları ranta mı teslim ediyorsunuz? Başka bir yere mi sürmek istiyorsunuz Gaziosmanpaşa'da yaşayan insanları.

Gaziosmanpaşa aynı zamanda AK Parti'nin oylarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi, en çok ihmal edilen ilçelerinden birisi. Nasıl olsa oylar çantada keklik anlayışıyla hizmet götürülmeyen yerlerden birisi" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Artık edebiyata karnınızın doyması lazım. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sandığa öyle gideceksiniz. Almanya'yı düşünün. Bizden daha zengin, kişi başına gelir bizden çok daha yüksek. Ama büyüklüğümüz, nüfusumuz aşağı yukarı aynı.

Almanya'da kaç makam aracı var? 9 bin. Türkiye'de kaç makam aracı var? 110 bin. 9 bin, 110 bin. Niye bu kadar şatafat var? Az gelişmiş olduğumuz için. Kafaca az gelişmiş bir yapı. 110 bin makam aracı var, yazık günah.

110 bin makam aracının parasını kim ödüyor? Bu memleketin fakir fukarası ödüyor. Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım" diye konuştu.

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