ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonluğu nedeniyle Başkan Yıldırım'ı kutladı; başta Başantrenör Zeljko Obradovic olmak üzere teknik ekibe, tüm sporcu ve kulüp çalışanlarına ülkemize yaşattıkları mutluluk nedeniyle teşekkürlerini iletti. Aziz Yıldırım da Kılıçdaroğlu ve CHP ailesine, verdikleri destek nedeniyle şükranlarını iletti.
Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'la görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonluğu nedeniyle Başkan Yıldırım'ı...
23 Mayıs 2017 Salı 17:34
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