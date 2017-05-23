Kılıçdaroğlu, eski vekil Dikmen'in cenaze törenine katıldı

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. FOTOĞRAFLI
23 Mayıs 2017 Salı 12:08
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
FOTOĞRAFLI
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