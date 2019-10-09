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Kılıçdaroğlu: Dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda...

POLİTİKA 09.10.2019, 17:37
Kılıçdaroğlu: Dularımız, harekatın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

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