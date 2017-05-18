Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüştü

ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü. FOTOĞRAFLI
18 Mayıs 2017 Perşembe 13:19
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü.
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