Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (5)

İFTARA KATILDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de işadamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Kuva-yi Milliye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve partilileri eşlik etti. İftar programı öncesi halka seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin Ramazan ayını kutladı.

'ADALETE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Ayının kırgınlıkların unutulup dostluklar kazanılan bir ay olduğunu belirtti. İftar sofrasında siyasi konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adalete ihtiyacımız var. Adalet her şeyin temeli. Adaletin olmadığı toplum ve devlet yaşayamaz. Adalet kutup yıldızı gibidir bütün kainat onun etrafında döner. Adaleti yaşatmak toplum ve insanı yaşatmaktır bütün inançların ortak dilidir adalet. Bu ayın ve bundan sonraki sürecin hep huzur ve barış getirsin isterim. İnsanların görüş ve inançları ne olursa olsun, Allah'ın en kıymetli varlığı insan olarak görürüz. Ramazan ayında böyle bir akşamda böyle bir günde, politik konuşma yapma niyetinde değilim. Her görüşten ve inançtan insana saygı duydum. Yeter ki insanları sevelim."

'SİYASETÇİNİN GÖREVİ TOPLUMA ÖNDER OLMAKTIR'

Son yıllarda Türkiye'nin kutuplaştığını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin görevinin topluma önder ve rehberlik etmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Bu ayda kırgınlıkları unuturuz. Son yıllarda fazla kutuplaştık, gerginlikler fazla oldu. Siyasetçinin görevi topluma örnek olmaktır. Bir ülkeyi yönetmek adalet ile olur. Her annenin babanın arzusu çocukların iyi bir eğitim almasıdır. En büyük özlemimiz sağlıklı, tutarlı Milli Eğitimi yeniden inşadır. Bayrağımızı vatanımızı sevdiğimiz gibi birbirimizi de seveceğiz. Tasa da kıvançta birlikte olmak zorundayız. Acılar varsa paylaşacağız. Böyle güzel bir günde bizleri bir araya getiren parti yöneticilerime teşekkür ederim. Onlardan isteğim, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı kucaklayacağız. İnsanın sorunlarını çözmek temel görevlerimizden olmalı. Herkesi kazanarak daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, Ramazan ayınız kutlu olsun."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Kuva-yi Milliye Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Ezanın okunması ile birlikte yapılan duanın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar beraber oruç açtı. Kılıçdaroğlu, iftara katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Balıkesir Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

