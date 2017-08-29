Kılıçdaroğlu'dan 'Zafer Bayramı' mesajı: Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında 'adalet' vurgusu yaparak, "Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Zafer Bayramı' mesajı şöyle:

"Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz bizi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfadır. 30 Ağustos günü aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir.

Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyet'in banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum"