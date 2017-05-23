ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ü aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde; Akif Emre'ye Allah'tan rahmet, Emre ailesiyle Yeni Şafak camiasına başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu'dan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'ne başsağlığı telefonu
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ü aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde;...
23 Mayıs 2017 Salı 16:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.